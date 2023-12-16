عناوين الصحف ليوم السبت 16 كانون الأول 2023

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الأخبار

ـ إسرائيل تقتل أسراها

ـ نواب السفارات ينجزون المهمة: التمديد للـقائد

ـ استأجر عسكرياً بأقلّ من دولار يومياً!

ـ فلسطين أسقطت القناع عن الوحش الغربي

البناء

ـ جيش الاحتلال يقتل بالخطأ ثلاثة من أسراه ويقتل عمداً الصحافي سامر أبو دقة

ـ أهالي الأسرى يتظاهرون طلباً لتبادل كامل فوراً.. وغانتس إلى الوسط مجدداً

ـ التمديد لقائد الجيش والقادة الأمنيّين لسنة بمقاطعة حزب الله.. والتيار إلى الطعن

الجمهورية

ـ مجلس النواب يقر «التمديد المزدوج»

ـ برّي: كل اللبنانيين مع الجيش

ـ من أنقذ العسكريون المتقاعدون: الحكومة أم القائد؟

ـ قراءة قانونية في القرار 1701

ـ بتوقفنا عن العلم والعمل حلّينا مشكلات المنطقة والعالم!

ـ إسرائيل تواصل ضرباتها رغم الضغوط الأميركية

اللواء

ـ المجلس يردم الهوَّة: التمديد لعون وعثمان

ـ كولونا تراجع برنامج الزيارة.. وسوليفان يبلغ مجلس الحرب رفض امتداد الصراع

ـ وقاحة أميركية فاضحة: تسويق حاجة إسرائيل 6 أسابيع لحسم الحرب!

ـ تنسيق معاد لتصفية قادة حماس.. واستهداف قاتل للصحفيين.. وعائلات الأسرى تطالب بصفقة فورية

الديار

ـ اتفاق بري ــ المعارضة أنتج تمديدا للعماد عون... والتشريع قبل انتخاب رئيس

ـ زيارة سوليفان للسلطة الفلسطينية اثارت حكومة نتنياهو المتطرفة