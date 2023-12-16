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أسرار الصحف ليوم السبت 16 كانون الأول 2023

16
DECEMBER
2023
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البناء

استبعد مسؤول أمميّ أن تكون هناك جدّية في تشكيل قوة دولية إقليمية لمواجهة تهديد أنصار الله للملاحة المتجهة الى موانئ كيان الاحتلال عبر البحر الأحمر، لأن الأمر هنا ليس الصومال ولا قراصنة، بل حركة سياسية استعصى الانتصار عليها من الدول المعنية ذاتها بتشكيل القوة المشتركة وعنوان سياسي يتصل بالحرب على غزة. والأهم أن أي مواجهة في البحر الأحمر ستؤدي إلى أكثر مما يفعله أنصار الله بمنع انتقائي للسفن لأن كل الملاحة سوف تتوقف، خصوصاً ناقلات النفط.

يقول دبلوماسي غربي إن تمسك واشنطن بالحصول على موافقة تل أبيب على قبول اعتبار حل الدولتين دون الالتزام بتفكيك الاستيطان والتنازل عن القدس الشرقية كإطار للحل السياسي للقضية الفلسطينية وربطه بتسليم السلطة الفلسطينية ولو بشراكة غير ظاهرة لحماس لقطاع غزة، يعود الى أن واشنطن تعتقد أنها قادرة على الحصول على صفقة تطبيع سعودية إسرائيلية تكون الثمن الذي تتلقاه تل أبيب بدل الانتصار في الحرب، مقابل سلطة فلسطينية منزوعة السلاح ترعاها الدول العربية. ويبقى السؤال عن كيفية تحقيق ذلك مع مقاومة قويّة تُمسك بميادين القتال في غزة، ولديها هذا العدد من الأسرى؟

الجمهورية
ـ لاحظت أوساط متابعة أن الدورة الإقتصادية استعادت حيويتها على رغم حرب غزة.
ـ شكا سفراء في الخارج من البطء الشديد في تحويل رواتبهم وأنهم لم يتقاضوا مستحقات الأشهر الثلاثة الأخيرة.

اللواء

سُحب من التداول الإعلامي برنامج كان يُعدُّ لزيارة رئيس دولة عضو في مجلس الأمن إلى لبنان، ولم يُعرف مصير الزيارة بعد!

اتخذت اجراءات عاجلة لوقف التشويش الاسرائيلي على الاتصالات الهاتفية في الجنوب، والتي ذكَّرت بما كان يفعله فريق التشويش عام 2006.

أدت المشاكسات بالمعاملات الى حرمان المواطنين «نعمة كهرباء الدولة» على قلتها في عز موسم الشتاء واعياد نهاية السنة.

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