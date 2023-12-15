عواد: التاريخ ما بيرحم

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كتب نائب رئيس التيار للشؤون الوطنية ربيع عواد عبر صفحته على X:

" كيف بتتحلل الدولة؟ بالاقطاع السياسي والتشبث بالسلطة وعدم الايمان بالمداورة: وهيك عم يعمل القائمين على هل دولة عبر: ١_ إغراق لبنان بالفراغ برئاسة الجمهورية بحجة عدم الإتفاق مع انهم اتفقوا اليوم ( للنكاية). ٢_ حكومة مستقيلة بالفعل والمهام والواجبات وعم بتدير البلد بالفوضى الدستورية. ٣_ رئيس حكومة بمارس صلاحيات رئيس الجمهورية منفرداً خلافاً للقانون. ٤_ مجلس نيابي بيتنازل عن دورو كهيئة إنتخابية وبيشرّع بعيداً عن الضرورة وبيمدد للقادة الأمنيين وبينقلب على الطائف. ٥_ أخيراً وليس آخراً الإرتهان للخارج على حساب مصلحة لبنان التاريخ ما بيرحم."