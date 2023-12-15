أبي خلبل: التيار باقٍ على اختلافه مع المنظومة لو بقي وحيداً

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كتب النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على منصة "أكس":

ما حصل اليوم متوقع من حيث امتثال الأغلبية للتعليمات الخارجية التي افصح عنها اكثر من سفير ومبعوث أجنبيي. فقد ظهر جلياً للبنانيين ان المنظومة هي هي وان تعددت وجوهها وان ادعت السيادة والتغيير والحرص على المؤسسات فهي تستجمع أفرادها الذين اعتادوا على الانصياع للخارج وضرب الدستور والقانون والمؤسسات ومسح كل مواقفهم وعنتزياتهم ومحاضراتهم بالمبدئية والإصلاح. التيار باقٍ على اختلافه مع المنظومة لو بقي وحيداً وسيعمل كل ما بوسعه للحفاظ على الدستور والقانون وانتظام عمل المؤسسات