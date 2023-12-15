"الحزب السوري القومي الاجتماعي" نعى عنصرًا له أثناء "قيامه بواجبه القوميّ على طريق فلسطين"

A + A -

أعلن الاعلام الميداني في نسور الزوبعة- الجناح العسكري لـ"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، أنّه "بفخرٍ واعتزاز، يزفُّ الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى السوريين القوميين الاجتماعيين، وعموم أبناء شعبنا، في الوطن وعبر الحدود، استشهاد الرفيق المقاوم في صفوف "نسور الزّوبعة" وسام محمد سليم، أثناء قيامه بواجبه القوميّ في جنوب لبنان على مسافة صفر ثائرًا على طريق فلسطين".

ولفت إلى أنّ "وسام محمد سليم من مواليد بلدة الصرفند عام 1996، انتمى إلى صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي بتاريخ 2013/03/17، التحق بصفوف نسور الزوبعة عام 2021، وأتمّ عدّة دورات عسكريّة خدمةً لمشروع عودة حزبنا إلى ساح الجهاد".

وعاهد الحزب السوري القومي الاجتماعي، "شعبنا في الأمّة عامةً، وفي فلسطين خاصةً وحيث وقع احتلالٌ في أرضنا، أن يبقى على خط ونهج المقاومة حتى تحرير فلسطين وكُلِّ شبرٍ مُحتلّ، لدحر آخر مُحتلٍّ عن أرضنا".