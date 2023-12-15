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اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من المجلس النيابي ان التمديد لا يحل الازمة ولكن احترم ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين، ولكن قد يكون هناك مكان للطعن بالتمديد، في المجلس الدستوري، لان التمديد يستفيد منه شخصين فقط: قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي ولذلك من المرجح الطعن به.

بو صعب شدد على ان القوات خاضت معركة وتمكنت من تحقيق النتيجة التي أرادوها ولكن لولا الرئيس بري لما وصلنا الى هذه النتيجة، لانه ما لا يقل عن 25 نائب حضروا بتمن من بري، فموضوع الاصوات لا يقاس بالسياس.

وأكد بو صعب انه لم يصوت لقانون التمديد وما قاله الرئيس بري بوضوح ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية في هذا الاطار ولكن الخشية من الفراغ في قيادة الجيش وهذا رأي بري وليس رأيي، دفعته الى التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب.