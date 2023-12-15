اكتشاف نوع جديد من العناكب في عكار...!

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أعلنت جمعية درب عكار عن اكتشاف نوع جديد من العناكب من عائلة Eurecidae في عكار، العنكبوت المُكتشف هو نوع جديد عالمياً وغير مُصنّف بعد، تم اكتشافه في عكار منذ ثلاث سنوات، وطيلة السنوات الثلاثة عمل فريق البحث العلمي في الجمعية بإشراف المهندس عبد الهادي صعب على مسح شامل لكل الموائل التي يُشتبه ان يتواجد فيها، ليتم حصرها في موقع واحد فقط، مما يجعله مهدداً وشديد الندرة، العينة الموجودة لدى الجمعية تعتبر "holotype" اي "نموذج نوعي" وهو العينة التي يبنى عليها تصنيف هذا النوع، الذي يأمل الفريق ان يمنحه اسماً يليق بمكانة عكار بالتنوع البيولوجي بعد نشر الورقة البحثية، التي يواجه الفريق صعوبة في تحضيرها نظراً لقلّة الخبراء في هذا النوع من العناكب عالمياً فهم لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة.

والجدير بالذكر ان جمعية تدرب عكار تقوم بتأسيس مجموعة مرجعية من الحشرات Insectarium هي الاولى التي يتم تنفيذها على مستوى محافظة، وتحديداً محافظة عكار التي هي الاغنى بالتنوع على الساحل الشرقي للمتوسط، وتضم حالياً مئات الانواع، وستشكل مرجعاً هاماً للبحث العلمي.