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مصطفى حمدان: هو انتداب دولي وتعدّ عظيم خطير على الدستور

15
DECEMBER
2023
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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
التمديد أو التعيين في المؤسسة العسكرية وبالتحديد في مركز قيادة الجيش، هو انتداب دولي وتعدّ عظيم خطير على الدستور ، دستور الطائف الذي يدمره من صنعه ومن يدعي الالتزام بتطبيقه.
اما التشدق بحماية الدستور من المعتدين عليه، فأنتم يا حكام جمهورية الرأس الفارغ، ما تركتم فيه حرف الا واستخدمتوه لمصالح شخصية، مذهبية وطائفية، حتى أصبح ركاماً ودفتراً من دفتر نفاقكم، تشهرونه في صراعاتكم ضد بعضكم البعض، وترمموه اذا ما اتفقتم على النهب والسرقة وتوزيع المغانم.
إن مآثر لطشكم للمليارات باسم طوائفكم، والحروب المقدسة في الدفاع عن كانتونات مذاهبكم، أصبح بمفهومكم عنواناً ودرعاً يحميكم في قصوركم، ترددونه هيدا "لبنان" تطبيقاً للدستور.
آخر مآثركم ذلّكم وخنوعكم في خارجية فرنسا المهزومة، وانبطاحكم دون خجل أمام المجرم الاسرائيلي هوكشتاين، وكنتم أدوات لمشارق الدنيا ومغاربها.
يا جيشنا إن استباحة مركز قيادة الجيش، والمناصب القيادية، بالتمديد أو التعيين هو إذلال وتحقير لكل فرد ورتيب وضابط سواء كان في الخدمة الفعلية أوالتقاعد، وكلٌّ مسؤول عن رفض زعرنة أرباب الطائفية والمذهبية المهيمنة في بلدنا، والحفاظ على كرامة الوطن, اليوم وليس غداً حيث لا ينفع الندم.

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