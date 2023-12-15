بشرى الخليل للعماد جوزف عون: كيف تقبل أنْ يتدخل معك الأميركيون والفرنسيون وكيف نخضع لطلبات أوروبا بإبقاء النازحين؟

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أكّدت المحامية بشرى الخليل أن على العماد جوزف عون ألا يقبل بالتدخل الأميركي والفرنسي فيما يتعلق بقيادة الجيش والتمديد لها. وقالت في حديث لحوار اليوم على OTV : إن لم تقبل أوروبا بهجرة النازحين السوريين إليها يجب أن نطلب منها إعادتهم إلى بلدهم أو أن تجترح حلاً، ولماذا يجب أن نبقي القنبلة الموقوتة عندنا. وأوضحت أن هذا السلوك "نقزني" من قائد الجيش.

وأشارت الخليل إلى أن العديد من النازحين السوريين مسلحون، ولبنان لا يمكن أن يتحمل هذا العدد من النازحين. وأضافت: إن أميركا تمنع على الجيش أن يتسلح، مستشهدةً بما حصل في نهار البارد، وأن بلدنا صغير لكننا متقاطعين مع كل الحضارات، لكن لا يمكن أميركا أو أوروبا أن تذلنا، أو أن نضمن أمن القارة الأوروبية.