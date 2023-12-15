سوري في القاع تابع لجبهة "النصرة"!

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تمكنت قوة من مخابرات الجيش مكتب القاع من القبض على سوري تابع لجبهة "النصرة" يقوم بأعمال مشبوهة ويسكن على الحدود اللبنانية - السورية في بلدة القاع واقتيد الموقوف إلى الجهة المعنية للتحقيق معه.

وشكر رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر للمخابرات والجيش اللبناني، القيام بواجبهم في حماية الأمن الوطني، "على الرغم من تعرض قائده لهجمات غير مبررة من جهات سياسية معينة"، كما حذر مطر اللبنانيين عموما والمزارعين خصوصا، "من خطورة استقبال أو إيواء أشخاص سوريين من دون إذن ،وإفادة المراجع المختصة ،وعليهم واجب متابعة ومراقبة ومساعدة الأجهزة الأمنية من خلال تبليغ الأجهزة الأمنية عن قدوم أي سوري جديد وعن أي عمل مشبوه".

وختم مطر بأن "الأمن مسؤولية الجميع، ولا عذر لمن أنذر ،وأن جيشنا أماننا وضماننا".