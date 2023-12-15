جيمي جبور: النواب "يشحذون" التمديد وجوزف عون يمنع النازحين من الهجرة...

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قال النائب جيمي جبور إن النواب "يشحذون" التمديد وهذا معيب بموقع قيادة الجيش سائلاً: أي مكانة للموقع ستبقى في ظل كل ما يحصل؟ وأوضح جبور في تصريح ل"نهاركم سعيد على LBC: أمن أوروبا بات متعلقاً بقائد الجيش لأنه يمنع النازحين من الهجرة وسبق له أن أعاد نازحين مهاجرين إلى لبنان في الوقت الذي أن هذا الدور مناط بالأمن العام وهذا موضوع وجودي ولا نقبل أن ندفع ثمنه.





وأضاف: هذه مسائل جوهرية وأساسية والكتل التي حضرت البارحة يجب أن يتحملوا المسؤولية أمام الله والتاريخ. وشدد على أن المجلس النيابي لا يمكن أن يعالج هذه النقطة الجوهرية طالما أن حكومة تصريف الاعمال تعالج مسألة إجرائية وينص الدستور على عدم جوازها انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات.