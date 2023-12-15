قوى الأمن توقف مطلوب بجرم "الإتجار بالبشر"

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، بتاريخ 06-12-2023, تمكّنت شعبة المعلومات من رصد نشاط عصابة ينفّذ أفرادها عمليات سرقة سيارات من مناطق بيروت، ومن ثمّ يتمّ نقلها الى منطقة الشمال".



وأضاف, "وتمكّنت قطعات الشعبة من تحديد هوية أحد أفراد العصابة، أ. أ. (مواليد عام 1995، لبناني) وهو مطلوب بجرم "الإتجار بالبشر".



وتابع البلاغ, "وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشعبة على متن جيب نوع "كيا" زجاجه الخلفي مكسور في محلة العبدة، حيث جرى نصب كمين محكم له وتم توقيفه وضبط الجيب الذي تبيّن أنه مسروق فجر تاريخه من محلة غزير، وضُبِطَ هاتفه الخلوي".

واستكمل, "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين العديد من عمليات سرقة السيارات من مناطق بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى منطقة الشمال. كما اعترف انه ينشط في مجال تهريب الأشخاص والأدوية، والدعارة".



وأشار البلاغ إلى أنه, "أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشعبة على متن جيب نوع "كيا" زجاجه الخلفي مكسور في محلة العبدة، حيث جرى نصب كمين محكم له وتم توقيفه وضبط الجيب الذي تبيّن أنه مسروق فجر تاريخه من محلة غزير، وضُبِطَ هاتفه الخلوي".



وختم, "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين العديد من عمليات سرقة السيارات من مناطق بيروت وجبل لبنان، ونقلها الى منطقة الشمال. كما اعترف انه ينشط في مجال تهريب الأشخاص والأدوية، والدعارة".