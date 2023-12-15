قذائف حارقة على الأشجار صباحًا.. كيف بدا المشهد في الجنوب؟

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أطلق العدو الاسرائيلي صباح اليوم، من مواقعه في اللبونة ورأس الناقورة الانكليزية عددا من القذائف الحارقة لاشعال النار في ما تبقى من أشجار في جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان العدو صعد من هجماته وتعدياته ليل امس، فأغار الطيران الحربي المعادي والطيران المسير على عدد من الاهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والاوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل في بلدة عيتا الشعب.

كما تعرضت قبيل منتصف الليل الفائت، اطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب لقصف مدفعي متقطع.

وحتى صباح اليوم، استمر العدو بإطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي فوق مجرى نهر الليطاني.