living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القوات تبلع تشريع الضرورة لـ«ضرورات» التمديد!

15
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رلى ابراهيم-

دفعت «ضرورات» التمديد لقائد الجيش، العماد جوزف عون، القوات اللبنانية إلى الإقرار بـ«تشريع الضرورة». هكذا، عاد المجلس النيابي، أمس، ليمارس دوره التشريعي في ظل الفراغ الرئاسي، بعدما أمّنت القوات اللبنانية - التي وصفها نواب بـ«يوضاس» الذي خان المسيح - نصاب الجلسة وميثاقيّتها. وفيما تغيّب نواب التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، حاول نواب «تغييريون» و«مستقلون» (ياسين ياسين وميشال الدويهي ووضاح الصادق وأديب عبد المسيح ومارك ضو وفراس حمدان وبولا يعقوبيان وملحم خلف وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي وميشال معوض) التذاكي وحفظ ماء الوجه، عبر جلوسهم في مقاعد الصحافيين في الطابق العلوي، ما استدعى تعليقاً من النائب علي حسن خليل، الذي أكّد أن «كل الموجودين في الجلسة هم جزء من النصاب، وليس هناك طابق عالي وطابق واطي».ولأن كل شيء يهون في سبيل التمديد، ارتضى نواب القوات، وفق تعليمات معراب، الجلوس صاغرين على مقاعدهم «من دون حكي»، مع افتتاح الرئيس نبيه بري للجلسة وفق جدول الأعمال الموزّع مسبقاً. وهو ما عبّر عنه بوضوح النائب جورج عدوان. فلدى مناقشة مرسوم متعلق بإبرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء منظومات صرف صحي في قضاء البترون، سُئل النائب غياث يزبك رأيه كونه النائب البتروني الوحيد الحاضر، فانبرى عدوان للقول إن «غياث ممنوع يحكي. نحن جايين فقط لإقرار قانون التمديد لقائد الجيش»!

وكان عدوان قد طلب من بري، في بداية الجلسة، وعداً بطرح بند التمديد لقائد الجيش حتى لو أقرّت الحكومة في اجتماعها اليوم تأجيل تسريحه، فأجابه رئيس المجلس: «تصطفل الحكومة. وعندما يحدث الأمر سنرى كيف نتعامل معه، ويمكنك حينها الإدلاء بدلوك لأن حديثك الآن ليس بالنظام».
رغم ذلك، خرج عدوان بعد انتهاء الجلسة الأولى قبل الظهر ليؤكد أن «التمديد لقائد الجيش سيحصل حتماً في مجلس النواب حتى لو أقرّته الحكومة»، مشيراً إلى أن نواب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي و«تجدد» و«الاعتدال الوطني» وبعض المستقلين وقّعوا عريضة تطالب بذلك». فيما أكّد النائب علي حسن خليل أنه «في حال اتخذت الحكومة القرار لن ندوبل عليها. وقد يكون هناك نواب غير موافقين على اقتراحات التمديد المقدمة وسيعارضونها».
وأقرّ المجلس في الجلسة الصباحية قوانين أساسية، كالطاقة المتجددة واتفاقية الصندوق الكويتي واتفاقية مشروع الطرقات واتفاقية قرض مع البنك الدولي لاستكمال تمويل برنامج «أمان» للمساعدات الاجتماعية والتعديلات على أحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما طار قانون الـ«كابيتال كونترول» مجدداً وأُعيد إلى الحكومة، من دون أن يبدي أي من نواب القوات رأياً في أي من المشاريع أو القوانين الإصلاحية والاجتماعية. فبدوا أشبه بمن يجلسون في قاعة انتظار ريثما يحين موعد الوصول إلى البند المطلوب. هكذا، مارس النائب ملحم رياشي رياضة المشي داخل القاعة وتجاذب أطراف الحديث مع بري مرة ومع وزير الأشغال علي حمية مرة أخرى، ومرة ثالثة مع النائب غسان حاصباني الذي اكتفى بتدوين ملاحظات على دفتره لدى مناقشة القوانين. أما النائبة غادة أيوب فقد أدارت ظهرها لرئيس المجلس وانشغلت بـ«التنكيت» مع زملائها في الخلف، وعرض النائب رازي الحاج صور طفله الحديث الولادة على زميله زياد الحواط، وانشغل النائبان جورج عقيص وبيار بوعاصي بتدخين الـ«أيكوس» سرّاً، فيما بدا الاستياء واضحاً عليهما من أوامر عدوان. وحدها النائبة ستريدا جعجع جلست صامتة ولم تكسر القاعدة إلا لإلقاء التحية على ابن عمها ملحم طوق.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   