الأنباء الكويتية: جعجع لصحيفة فرنسية: أنا مستهدف من حزب الله

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الأنباء الكويتية: كان رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع قال ان فريق الممانعة المعارض للتمديد لقائد الجيش ما ان لمس امكانية التمديد في مجلس النواب حتى سارع الى الضغط على الرئيس ميقاتي، كي يدعو الى جلسة وزارية ويمدد تقنيا للقائد، اي بتأجيل التسريح القابل للطعن.

جعجع، وفي حديث لمجلة «فالور اكتويال» /Valeurs Actuelles، أكد من خلال حوار أجراه الصحافي الفرنسي مارييديك رافريه في معراب «أنه لم يعد ينتظر شيئا من فرنسا»، ورسم «ضبابية ضاغطة في المشهد المستقبلي للبنان والمنطقة جراء أحداث غزة الجارية»، مشددا على «أن جذورنا في لبنان راسخة».

وأوضح أنه «مستهدف من حزب الله لأنه تحول إلى زعيم أكبر حزب لبناني بفعل ثقة اللبنانيين في الانتخابات النيابية الأخيرة»، شارحا «دور فرنسا في لبنان، ومقاربتها الاستحقاقات السياسية اللبنانية على قاعدة فليكن».

وعن «رؤيته لمستقبل لبنان»، قال:«من الصعب توقع مستقبل لبنان، حتى وإن كان هناك اتجاه بانتهاء حرب غزة، اذ سيتغير ميزان القوى في الشرق الأوسط.، وما لا نعرفه هو مدى هذا التغيير في الوضع: قليلا أم كثيرا...؟».