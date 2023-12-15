عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 كانون الأول 2023

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الأخبار: قيادة الجيش: آخر المطاف مرسوم خنفـشاري

القوات تبلع تشريع الضرورة لـ«ضرورات» التمديد

لـ«نتصوّر فلسطين»... ووجوه شهدائها

خطة إسرائيلية – أميركية لـ«ما قبل اليوم التالي»

البناء: بايدن بين مواصلة دعم نتنياهو وخسارة الانتخابات أو إنزال نتنياهو عن الشجرة سوليفان أوصل الرسالة وترك لقادة الكيان الإخراج: كلنا في مأزق ونحتاج مخرجاً المقاومة ترفض تكرار الهدنة والتبادل وتتمسّك بإيقاف الحرب شرطاً لتبادل الأسرى

نداء الوطن: وزير الدفاع لن يعترف بقرار الحكومة التي ستُعيّن رئيساً للأركان

ميقاتي يُصرّ على "تأجيل التسريح" والبرلمان "يُكرَم اليوم أو يُهان"

اللواء: «الفراغ الممنوع» في القيادة: حسم التأجيل أو التمديد بين اليوم أو الإثنين

إقرار التقاعد للقطاع الخاص وسحب الكابيتال كونترول.. والجنوب على اشتعاله

نداء الوطن: الإستحقاق العسكري بين مجلسين

فرنسا لوقف التصعيد وضبط النفس





النهار: صراع سلطات غير مسبوق حول الشغور العسكري

l'orient le jour: L'heure de vérité sonnera ce vendredi, au Sérail et place de l’Étoile