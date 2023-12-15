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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع اعتبر في رسالته الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس أنّ أي طرح من خارج جدول الأعمال هو تعدٍ صريح على صلاحيات وزارته، خصوصاً أن الاقتراح من خارج الجدول هو حق حصري لرئيس الجمهورية.

واعتبر سليم، حسب المصادر، أنّ القانون يمنع التمديد لقائد الجيش، وليس هناك أي نص يسمح به إلا وفق شروط لا تنطبق على حالة قائد الجيش.

وقالت المصادر إن وزير الدفاع لن يعترف بما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم، لكنه سيخضع لأي تعديل لقانون الدفاع يتم في مجلس النواب حتى ولو لم يوافق رأيه.