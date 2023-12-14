أبو عبيدة: أوقعنا العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح خلال ال72 ساعة الأخيرة ودمرنا 72 آلية

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أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن "المجاهدين تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية لقوات الاحتلال كليا أو جزئيا، وقتلوا 36 جنديا وأوقعوا عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم".



كما اشار الى "استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، وتوجيه رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".