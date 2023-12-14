بالفيديو- ابنة الست سنوات تعاني من ورم مشؤوم تربّص بمدار عينها الصغيرة..."ضوّي قلبك" لـ ياسمينة حسيني" (سطوح بيروت)

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ياسمينة حسيني

مَن يرَ عينيها الزرقاوين يذُب حبّاً

إنّها ياسمينةُ بعلبك التي تبلغ من العمر 6 سنوات.

ورم مشؤوم تربّص بمدار عينها الصغيرة فتآكلت

وتركت فجوة مفتوحة حتى عمق الرأس

مخلّفة سوائل تجد مخرجها من الجيوب الأنفية المفتوحة

فتجعلها عرضةً للالتهابات المتكررة في كل حين

وفهمت الطفلة رغم صغر سنّها

أنّها إن نظرت، إنّما عليها أن تنظر من خلال القلب.

تأتي ياسمينة من بعلبك أسبوعياً

لتلقّي علاجها الكيميائي المضني

وهي تحتاج لاحقاً إلى عدّة عمليات ترميمية وتجميلية

إلى حين تركيب عين اصطناعية

لأن عينها المصابة قد فُقدت

و كلفة العلاج والدواء والعمليات

تفوق قدرة العائلة المادية

وتقدّر حالياً بـ 40000 دولار في السنة

ضوّي قلبك لـَ ياسمينة

بـِ تليتون "سطوح بيروت" 2023

بـِ 20 كانون الأول مباشرةً على شاشة الـ OTV

ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

لتبرّعاتكم الرجاء اتّباع تفاصيل التحويل الآتية:

BLOM Bank

Swift : BLOMLBBX

IBAN : LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

Beneficiary : 3a Stouh Beirut