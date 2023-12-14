مجلس أساقفة زحلة عرض الاوضاع السياسية والاقتصادية ودان الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وغزة

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عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعا في مطرانية مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس، بحث في مواضيع تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.



وأشار بيان على الاثر، الى أن الاجتماع استهل بـ"استذكار المطران أندره حداد فرُفعت الصلاة لراحة نفسه لمناسبة مرور ست سنوات على وفاته، ثُم باشر الأساقفة ببحث مسائل مهمة تشمل الأوضاع السياسية العالقة والمعيشية الصعبة التي يتعامل معها اللبنانيون يوميا".



ودان المجتمعون "الاعتداءات على المواطنين"، وناشدوا "القوى الأمنية تعزيز الأمن والسلامة العامة وملاحقة المعتدين"، مشددين على "أهمية دور المؤسسات العسكرية والأمنية وتقدير دورها كعماد للوطن".



كما دانوا "الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني في غزة التي تتعرض لحرب إبادة أنتجت أزمات إنسانية لا يجوز الصمت عنها"، داعين إلى "وقف إطلاق النار نهائيا من أجل السماح للمؤسسات الدولية والمحلية القيام بمهماتها الإنسانية تمهيدا للوصول إلى مبادرات أممية تنهي هذه الحرب المجرمة ليحل محلها السلام الدائم والعادل".



ولفت البيان الى أنه "تم التطرق إلى مسائل تتعلق بالتعليم الديني في المدارس وضرورة تعزيزه. كما تلقى الأساقفة خلال الاجتماع وفدا من منتدى زحلة الأكاديمي برئاسة الدكتور بديع الحاج شاهين الذي عرض تفاصيل تأسيس وأهداف الجمعية الجديدة، طالبا بركة وتوجيهات ودعم أساقفة المدينة الذين يولون الشأن الثقافي أهمية بالغة".



وعرض المجتمعون "التحديات التي تواجه المزارعين والصناعيين والتجار والمؤسسات التربوية والاستشفائية والمخاطر المتأتية من مشكلة النازحين واللاجئين غير اللبنانيين، وهي مسائل تمثل تحديات كبيرة للبلاد والعباد".



وذكر البيان أن "المناقشات المتنوعة التي طرحها مجلس الأساقفة تعكس التفاعل القوي بينهم واهتمامهم بشؤون الكنيسة والمجتمع. وقد أعرب الاساقفة عن تقديرهم وامتنانهم في هذا الزمن الميلادي لجهود الأفراد والمؤسسات التي تسهم في خلق جو من النشاط والفرح في مدينة زحلة ومنطقتها. وتقدموا في الختام، بخالص المعايدة لأبناء وبنات أبرشياتهم وكل اللبنانيين بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، متمنين للجميع سنة جديدة مليئة بالسلام والفرح والرخاء"

مجلس أساقفة زحلة عرض الاوضاع السياسية والاقتصادية ودان الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وغزة