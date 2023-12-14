living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلس أساقفة زحلة عرض الاوضاع السياسية والاقتصادية ودان الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وغزة

14
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعا في مطرانية مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس، بحث في مواضيع تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.

وأشار بيان على الاثر، الى أن الاجتماع استهل بـ"استذكار المطران أندره حداد فرُفعت الصلاة لراحة نفسه لمناسبة مرور ست سنوات على وفاته، ثُم باشر الأساقفة ببحث مسائل مهمة تشمل الأوضاع السياسية العالقة والمعيشية الصعبة التي يتعامل معها اللبنانيون يوميا".

ودان المجتمعون "الاعتداءات على المواطنين"، وناشدوا "القوى الأمنية تعزيز الأمن والسلامة العامة وملاحقة المعتدين"، مشددين على "أهمية دور المؤسسات العسكرية والأمنية وتقدير دورها كعماد للوطن".

كما دانوا "الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وعلى الشعب الفلسطيني في غزة التي تتعرض لحرب إبادة أنتجت أزمات إنسانية لا يجوز الصمت عنها"، داعين إلى "وقف إطلاق النار نهائيا من أجل السماح للمؤسسات الدولية والمحلية القيام بمهماتها الإنسانية تمهيدا للوصول إلى مبادرات أممية تنهي هذه الحرب المجرمة ليحل محلها السلام الدائم والعادل".

ولفت البيان الى أنه "تم التطرق إلى مسائل تتعلق بالتعليم الديني في المدارس وضرورة تعزيزه. كما تلقى الأساقفة خلال الاجتماع وفدا من منتدى زحلة الأكاديمي برئاسة الدكتور بديع الحاج شاهين الذي عرض تفاصيل تأسيس وأهداف الجمعية الجديدة، طالبا بركة وتوجيهات ودعم أساقفة المدينة الذين يولون الشأن الثقافي أهمية بالغة".

وعرض المجتمعون "التحديات التي تواجه المزارعين والصناعيين والتجار والمؤسسات التربوية والاستشفائية والمخاطر المتأتية من مشكلة النازحين واللاجئين غير اللبنانيين، وهي مسائل تمثل تحديات كبيرة للبلاد والعباد".

وذكر البيان أن "المناقشات المتنوعة التي طرحها مجلس الأساقفة تعكس التفاعل القوي بينهم واهتمامهم بشؤون الكنيسة والمجتمع. وقد أعرب الاساقفة عن تقديرهم وامتنانهم في هذا الزمن الميلادي لجهود الأفراد والمؤسسات التي تسهم في خلق جو من النشاط والفرح في مدينة زحلة ومنطقتها. وتقدموا في الختام، بخالص المعايدة لأبناء وبنات أبرشياتهم وكل اللبنانيين بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، متمنين للجميع سنة جديدة مليئة بالسلام والفرح والرخاء"

مجلس أساقفة زحلة عرض الاوضاع السياسية والاقتصادية ودان الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وغزة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   