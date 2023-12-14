living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة كولكو مونتريال لبت دعوة "Lions Laval Renaissance" للمشاركة في غذاء بمناسبة عيد الميلاد

14
DECEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لبت هيئة كولكو مونتريال - التيار الوطني الحر دعوة نادي :
Lions Laval Renaissance
للمشاركة في غذاء الميلاد الذي اقامه النادي يوم الاحد ١٠ كانون الاول وقد حضر منسق هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر والذي هو ايضاً حاكم أندية الليونز في مقاطعة  كيبيك District-U1 السيد أنطوان مناسا و عقيلته و عددا من الرفاق . أستهل اللقاء كلمة لرئيس النادي السيد رزقالله موسى  مرحباً بالحاكم وأعضاء التيار والحضور الكريم و شرح عن أهداف النادي الانسانية و منها مساعدة لبنان ومقاطعة كيبيك كندا و كانت كلمة الختام للحاكم السيد مناسا حيث هنأ رئيس النادي السيد موسى وأعضاء النادي كافةً على الأعمال الإنسانية التي يقومون بها والجهود الذين يؤدونها في خدمة الجالية الكندية اللبنانية . 
وتمنى للجميع اعياد مجيدة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   