هيئة كولكو مونتريال لبت دعوة "Lions Laval Renaissance" للمشاركة في غذاء بمناسبة عيد الميلاد

A + A -

لبت هيئة كولكو مونتريال - التيار الوطني الحر دعوة نادي :

Lions Laval Renaissance

للمشاركة في غذاء الميلاد الذي اقامه النادي يوم الاحد ١٠ كانون الاول وقد حضر منسق هيئة كولكو مونتريال في التيار الوطني الحر والذي هو ايضاً حاكم أندية الليونز في مقاطعة كيبيك District-U1 السيد أنطوان مناسا و عقيلته و عددا من الرفاق . أستهل اللقاء كلمة لرئيس النادي السيد رزقالله موسى مرحباً بالحاكم وأعضاء التيار والحضور الكريم و شرح عن أهداف النادي الانسانية و منها مساعدة لبنان ومقاطعة كيبيك كندا و كانت كلمة الختام للحاكم السيد مناسا حيث هنأ رئيس النادي السيد موسى وأعضاء النادي كافةً على الأعمال الإنسانية التي يقومون بها والجهود الذين يؤدونها في خدمة الجالية الكندية اللبنانية .

وتمنى للجميع اعياد مجيدة.