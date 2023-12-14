بوحبيب: علينا التفكير بصورة خلاقة لمعالجة مشكلة النزوح

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أشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، الى أن: "النزوح السوري يعود لاسباب اقتصادية نظرا لصعوبة الظروف الحالية في سوريا".



ولفت، خلال مشاركته بالحلقة الحوارية حول تقاسم مسؤوليات وأعباء النزوح لمنطقة الشرق الاوسط في جنيف، إلى أن "الفئات المهمشة من اللبنانيين والنازحين يتنافسون على موارد محدودة وفي تضاؤل مستمر نتيجة العجز في التمويل".



واقترح, "قيام مفوضية شؤون اللاجئين ببرامج إختبارية لعودة آمنة من خلال برامج تعافي مبكر في مجموعة من القرى السورية، وسبق أن أبلغتنا السلطات السورية ترحيبها بذلك".







وتابع بو حبيب, " لدينا تحدٍ كبير وعلينا التفكير بصورة خلاقة لمعالجة مشكلة النزوح".