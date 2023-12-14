كركي بارك للبنانيين إقرار هذا القانون

بارك المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، للبنانيين عموما والمضمونين خصوصا، إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية اليوم، الذي عملت عليه إدارة الصندوق على مدار 20 عاما".

وشكر كركي كل "من عمل من أجل أن يبصر هذا الإنجاز الكبير النور، وبشكل خاص إدارة الضمان ومنظمة العمل الدولية ووزراء العمل المتعاقبين والحكومات المتعاقبة والسادة النواب الكرام، على رأسهم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أولى هذا الملف اهتماما خاصا، وتابعه بشكل شخصي منذ بداية العام 2002 حتى إقراره اليوم في 14/12/2023 ،كما سبق ووعد في مقابلة صحافية في 6/12/2023 حين تمنى أن يبصر هذا المشروع النور قبل نهاية العام 2023"