القاصر بنين علي الحاج حسين خرجت ولم تعُد... هل تعرفون مكانها؟

A + A -

صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة

البلاغ التّالي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:

- بنين علي الحاج حسين (من مواليد عام 2008، لبنانيّة).

التي غادرت قرابة السّاعة العاشرة من تاريخ 13/12/2023 منزل ذويها الكائن في مدينة الهرمل- محلّة المنصورة، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكانها، الاتّصال بمخفر الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 200133-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.