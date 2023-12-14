حمدان يدعو الى انقلاب عسكري "ضد باطل الإملاءات الخارجية العلنية والمخفية"...!

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

أي تمديد أو تعيين في مركز قائد الجيش دون توقيع رئيس الجمهورية المنتخب شرعياً في مجلس النواب اليوم وليس غداً، هو انقلاب زعران المذاهب والطوائف على اللبنانيين جميعاً، وإلغاء وجود لبنان كوطن نهائي لكل أبنائه.

يا ضباط و رتباء وجنود، جيشنا الوطني اللبناني..

أنتم الشرعية الحقيقية، الذين تمثلون كافة أبناء الشعب اللبناني.

إن الإنقلاب العسكري المبارك بأيديكم الطاهرة وبدم شهدائكم الابرار،

هو الحل النهائي في وجه إلغاء وجود المؤسسات الشرعية اللبنانية،

واستعادة الكرامة والعزة الوطنية، ضد باطل الإملاءات الخارجية العلنية والمخفية،

التي أُمِروا بها ويسيرون في ركابها، خانعين أذلاء ومبهدلين، زعران المذاهب والطوائف المهيمنين على ما تبقّى من بلدنا لبنان.