خبر "سار" للمؤسسات السياحية... هذا ما كشفه الاشقر!

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أعلن رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أنه أنه زار برفقة رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النيابية النائب فريد بستاني مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي أبلغهما عن تجاوب المؤسسة مع المطالب التي كان رفعتها لجنة الإقتصاد ونقابة الفنادق في وقت سابق لجهة إلغاء الزيادات التي كانت مقررة على المحطات الكهربائية الثابتة والإشتراكات الثابتة والتي تصيب بشكل أساسي المؤسسات السياحية الكبيرة وفي مقدمتها الفنادق.



وأشار الأشقر إلى أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بمفعول رجعي إعتبارًا من أيار الماضي، حيث أن الفواتير التي ستصدر لن تتضمن زيادة 20% على المحطات الثابتة و40% على الإشتراكات الثابتة.



وكشف أن هذا التدبير محصور بالفنادق والمؤسسات السياحية الكبيرة، إذ إن محطات وساعات الكهرباء الكبيرة موجودة في المؤسسات الفندقية.



وأكد أن الفواتير التي وصلت في الفترة الأخيرة إلى المؤسسات السياحية غير مقبولة على الإطلاق، ودفعت عددًا من المؤسسات السياحية للتلويح بالخروج من مؤسسة الكهرباء.



ولف إلى أن نقابة الفنادق تابعت هذا الموضوع بشكل حثيث وشاركت في عدة إجتماعات للجنة الإقتصاد النيابية برئاسة النائب بستاني، حيث لمست تجاوبًا كبيرًا من النواب.



وختم الأشقر بتوجيه الشكر للنائب البستاني على الجهد الكبير الذي بذله للوصول إلى هذا القرار الذي ينصف المؤسسات السياحية وكل المؤسسات الأخرى التي لديها محطات كبيرة.