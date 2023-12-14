living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء نواب ومخاتير وفعاليات بيروت الأولى

14
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقد نواب بيروت الأولى غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجمّيل، جان طالوزيان، هاكوب ترزيان وجهاد بقردوني لقاء في مدرسة راهبات المحبة للآباء اللعازريين، للبحث بموضوع النزوح السوري وآلية تطبيق القوانين والإجراءات المتبعة لمعالجته.
 
حضر اللقاء مخاتير الأشرفية، الرميل، الصيفي والمدور، ممثل عن محافظ مدينة بيروت، رؤساء لجان تجار الأشرفية والرميل والجميزة، مسؤول مكتب امن الدولة، ومنسقو بيروت في القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية والطاشناق.
 
استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم القى النواب الحاضرين كلمة تشرح فيها الوضع في منطقة بيروت، مع ما يترافق ذلك من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع اللبناني، وخاصة بيروت الأولى التي لا تزال تعاني للنهوض بعد انفجار مرفأ بيروت. 
 
وقد شدد المجتمعون على تحمل كل المعنيين المسؤولية، كلّ حسب اختصاصه، وذلك عبر الطلب من المخاتير التنسيق مع بلدية بيروت في ما يختص بإصدار افادات السكن وعدم تنفيذ اي منها الا بموجب اقامة صادرة عن الامن العام وعقد ايجار مسجل في بلدية بيروت. كما تم الإتفاق على التنسيق بين المخاتير والأجهزة الامنية في المنطقة وذلك لحصر واحصاء جميع المتواجدين ضمن نطاق منطقة بيروت الأولى.
 
كما وقد تم الطلب من التجار الإلتزام بالتعاميم، وعدم إعتماد مكان العمل الخاص بهم مركز ايواء للعمال، انما الايفاد عن جميع موظفينهم وعناوين سكنهم بالتفاصيل في مركز محافظة بيروت، كما التبليغ عن اي مؤسسة تجارية يديرها غير لبنانيين وذلك بصورة غير قانونية.
 
كما طالب الحضور من وزير الداخلية اصدار تعاميم جديدة، منها رفض اي ورقة تعريفية صادرة عن محافظة غير التي يأخذ منها النازخين مسكناً له، كما حصر إصدار افادات السكن بمخاتير المحلة، لا بمخاتير القضاء بأكمله وذلك ضماناً لدقة المعلومات الواردة داخلها، خصوصاً في ما يختص بالعناوين الحقيقية الواردة في الافادات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   