الجلسة التشريعية.. هذا ما تمّ اقراره حتى الساعة!

A + A -

تتواصل الجلسة التشريعية، وأقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرق والعمالة في لبنان معدلا.



ثم أقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

وأقرت الهيئة العامة مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلا بعد اضافة مادة.