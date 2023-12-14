كيف سيكون طقس الـweekend؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع التدريجي ، ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و 19 درجة، وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا ورياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل ، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات، مما يؤدي الى سوء الرؤية.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة .

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 16 إلى 22 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 23 درجة، في الداخل من 13 إلى 22 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية صباحا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء:23 درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6،34

– ساعة غروب الشمس: 16،30