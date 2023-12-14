living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحكومة تقرّر «إعدام» المتقاعدين!

14
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نتيجة كثافة التحرّكات المطلبية والإضرابات والتوقّف القسري عن العمل وتعطّل الإدارات والمرافق العامة، أقرّت الحكومة بالواقع المأساوي للموظّفين والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين والأساتذة والمعلّمين والمتعاقدين وسائر العاملين في القطاع العام. بعد انهيار قيمة الليرة وارتفاع سعر الدولار بأكثر من ثمانين ضعفاً قبل أن يستقرّ على نسبة توازي ستّين ضعفاً، باتت تكاليف معيشة الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد تتجاوز خمسين مليون ليرة شهرياً، ما أدّى إلى تراجع دراماتيكيّ لرواتب الموظفين والأساتذة والمعلّمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين إلى ما دون 3% من قيمتها الشرائية قبل الأزمة، وجعل من هم في الخدمة عاجزين عن الالتحاق بمراكز عملهم، بعدما أصبحت رواتبهم أقلّ من كلفة الانتقال إلى مراكز خدمتهم ومنها.
في المقابل، تمعن الحكومة في الهروب من تصحيح الأجور وفقاً لمؤشر الغلاء، عبر اللجوء مجدداً إلى بدعة لم تسبقها إليها أيّ حكومة سابقة، باعتماد سياسة تقطيع الوقت وإغداق الوعود الفارغة، معتمدةً سياسة التنقيط بالقطارة، وتتعامل مع موظّفيها ومتقاعديها كمتسوّلين، بإقرار زيادات هزيلة ومتقطّعة: بداية بثلاثة رواتب شهرياً، وبعدها بسنة، في موازنة 2022، أعطت تعويضاً مؤقتاً ميّزت فيه بين المتقاعدين (6 رواتب) ومن هم في الخدمة (7 رواتب). فيما لا تغطّي هذه الزيادات 8% من نسبة انخفاض الرواتب والمعاشات التقاعدية التي خسرت أكثر من 97% من قيمتها الشرائية عام 2019.

اليوم، تطالعنا الحكومة بمشروع مرسوم، هو بمنزلة بدعة إضافية على بدعها السابقة في التمييز والتلاعب بالحقوق. فبدل إقرار تصحيح للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، لجأت إلى فذلكة جديدة، بإعطاء العسكريّين في الخدمة ثلاثة رواتب إضافية على السبعة، والمتقاعدين المدنيّين والعسكريين معاشين فوق الستة، والموظفين في الإدارة العامة بدل حضور يوميّ (20 يوماً شهرياً) تراوح قيمته من 1600000 ليرة يومياً للفئة الخامسة و2800000 لرؤساء أجهزة الرقابة. وفي المقابل، تحرم الموظف من مجمل بدل الحضور الشهري في حال اضطرّ للتغيّب عن العمل يوماً واحداً من دون مبرّر قانوني (مرض أحد أولاده، حادث سيارة ...). والمفارقة أنّ بدل الحضور اليومي وفقاً لهذا المرسوم لا يدخل في صلب الراتب، ولا يُحتسب ضمن تعويض الصرف من الخدمة، أو في المعاش التقاعدي. جلّ ما يستفيد منه المتقاعد الجديد، هو المساعدتان الاجتماعيتان والتعويض المؤقّت للمتقاعدين (6 معاشات).
رغم عمق الأزمة والمعاناة طوال هذه السنوات من القهر والعوز والحرمان وتعطّل الإدارات والمرافق العامة والمؤسسات التربوية، أمعنت الحكومات والسلطة السياسية (وكثير من أركانها شريك في نهب أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج) في سياساتها الإفقارية وتغطيتها الفساد والفاسدين والكارتيلات على تنوعها تمرير الصفقات والسمسرات، فيما أبقت أساس الرواتب والمعاشات التقاعدية على ما هو عليه منذ عام 2017، تاريخ إقرار سلسلة الرواتب.
فبدل أن تبادر الحكومة والسلطة السياسية إلى معالجة أزمة موظّفيها وأساتذتها ومعلميها ومتقاعديها ومتعاقديها وقواها العسكرية والأمنية بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وفقاً لمؤشر الغلاء ونسبة التضخّم والارتفاعات الجنونية للأسعار والسلع والخدمات وبقية أبواب الإنفاق، لجأت إلى سياسة التهرّب-الهروب إلى الأمام من مواجهة هذا الاستحقاق الملزم لها وفقاً للقوانين.
وفي حال أقرّ المرسوم الجديد، تصبح حصيلة الزيادات، 16 راتباً جديداً لمن هم في الخدمة، وثلاثة رواتب للعسكريّين في الخدمة، فيما يحصل المتقاعدون على معاشين فقط. مما تقدّم، إن إقرار الحافز اليومي بدل تصحيح الأجور، وحرمان المتقاعدين من نسبة الزيادة ذاتها والتمييز بينهم وبين من هم في الخدمة، يؤكد الحقائق التالية:
أولاً، خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي باعتماد التعاقد الوظيفي والقضاء على القطاع العام وإنهاء نظام التقاعد باعتماد سياسة المياومة في الوظيفة العامة والعمل بالفاتورة ضاربة مبدأ الاستقرار الوظيفي.
ثانياً، تهرّب الحكومة من واجباتها القانونية والدستورية بتصحيح الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية دورياً وفقاً لمؤشّر الغلاء ونسب التضخم، وتعمّد ضرب مبدأ وحدة المعايير والتساوي والتماثل بين رواتب من هم في الخدمة ومعاشات المتقاعدين التي حصلوا عليها بعد أربعين سنة أمضوها في الوظيفة العامة بدوام يوميّ كامل وتسديد شهري للمحسومات التقاعدية من دون إعطائهم حوافز ولا بدلات حضور.
ثالثاً، خروج الحكومة عن القوانين والمراسيم التي اعتمدت طوال الأزمة اللبنانية (1975 – 1990) وتحديداً عندما انهارت الليرة بين منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات وفقدت أكثر من مئة ضعف من قيمتها الشرائية. إذ أقرّت حكومات تلك المدّة أكثر من سبعة مراسيم متتالية بتصحيح الأجور والرواتب للقطاع العام والمتقاعدين بالتساوي ومن دون تمييز، منها ثلاثة مراسيم في سنة واحدة ومرسومان آخران في السنة التالية ( 3166 تاريخ 25/4/1986، 3734 تاريخ 19/3/1987، 4035 تاريخ 15/7/1987، 4320 تاريخ 14/10/1987، 4842 تاريخ 21/5/1988 والمرسوم 65 تاريخ 12/1/1989). وأقرّ المجلس النيابي في المدة عينها ثلاثة قوانين متتالية لتصحيح الأجور بينها قانونان في سنة واحدة لإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية لمن هم في الخدمة والمتقاعدين بالتساوي والتماثل والتوازي (قانون 90 /2 تاريخ 27/3/1990، 91/61، تاريخ 8/6/1991، و108/91 تاريخ 14/11/1991).

رابعاً، في حال إقرار المرسوم كما هو، فإن قيمة معاشات المتقاعدين بما فيها المساعدتان الاجتماعيتان والتعويض المؤقّت والمعاشان الجديدان المقترحان من الحكومة لن تتجاوز 14% من أساس معاشاتهم التقاعدية عام 2019، بينما ستتجاوز خسارتهم 86% من أساس هذه الرواتب، كما سيتدنّى المدخول الشهري بالدولار من 1133دولاراً لمتقاعدي الفئة الخامسة إلى 159 دولاراً، ومن 3333 دولاراً لمتقاعدي الفئة الأولى إلى 379 دولاراً ( جدول رقم 1).
خامساً، ستتراوح رواتب الإداريين الجديدة بما فيها المساعدتان الاجتماعيتان والتعويض المؤقت إضافة إلى الرواتب الـ 16 الجديدة بين 40% للفئة الخامسة و29,1 % للفئة الأولى، وستتجاوز خسارتهم وفقاً لفئاتهم بين 60 و70،9% من قيمة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها عام 2019، وسيتدنّى مدخولهم الشهري بالدولار من 1333 دولاراً لموظفي الفئة الخامسة إلى 538 دولاراً، ومن 3333 دولاراً للفئة الأولى إلى 971 دولاراً. وهكذا بالنسبة ذاتها إلى الفئات الوظيفية الأخرى (جدول رقم 2).
سادساً، للمرة الأولى في تاريخ الوظيفة العامة، وخلافاً لكل القوانين التي ترعى أسس الوظيفة العامة والتقاعد، سيتجاوز راتب الموظّف الإداري في الخدمة ثلاثة أضعاف معاش نظيره المتقاعد.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   