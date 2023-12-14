عناوين الصحف ليوم الخميس 14 كانون الأول 2023

الأخبار: لعنة الشجاعية
10684 الخسائر البشرية للعدوّ
نداء الوطن: جعجع يُطالب ميقاتي بتأجيل بند تسريح "القائد" لأنّ فيه "خَرَبان بلد"
المعارضة اليوم في البرلمان للمواجهة وثقل "الخماسية" وبكركي وراء التمديد
البناء: حرب الاستنزاف في غزة: المقاومة تمسك بالأرض والاحتلال يفقد خيرة وحداته / تسارع البحث عن مخارج وإنزال نتنياهو عن الشجرة… سوليفان في تل أبيب / هنية: منفتحون لمناقشة وقف الحرب وترتيب البيت الفلسطيني ولا حلّ دون حماس /
اللواء: تصاعد الإشتباك على خلفية التمديد.. وبرّي: سأوقف الجلسة إذا لم يدخل نواب «القوات»
بكركي أبلغت بخاري القلق من المناورات.. وميقاتي يدقُّ ناقوس الخطر في جنيف
النهار: تسابق المجلس والحكومة: التسوية ام الاشتباك؟
الجمهورية: لبنان بين نار الإعتداءات... والشعبويات
نتنياهو: الحرب مستمرة...
?l'orient le jour: Gaza : Biden va-t-il enfin stopper Netanyahu