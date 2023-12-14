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عناوين الصحف ليوم الخميس 14 كانون الأول 2023

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الأخبار: لعنة الشجاعية

10684 الخسائر البشرية للعدوّ

 

 

 


نداء الوطن: جعجع يُطالب ميقاتي بتأجيل بند تسريح "القائد" لأنّ فيه "خَرَبان بلد"
المعارضة اليوم في البرلمان للمواجهة وثقل "الخماسية" وبكركي وراء التمديد

 

 

 

البناء: حرب الاستنزاف في غزة: المقاومة تمسك بالأرض والاحتلال يفقد خيرة وحداته / تسارع البحث عن مخارج وإنزال نتنياهو عن الشجرة… سوليفان في تل أبيب / هنية: منفتحون لمناقشة وقف الحرب وترتيب البيت الفلسطيني ولا حلّ دون حماس /

 

 

 

اللواء: تصاعد الإشتباك على خلفية التمديد.. وبرّي: سأوقف الجلسة إذا لم يدخل نواب «القوات»
بكركي أبلغت بخاري القلق من المناورات.. وميقاتي يدقُّ ناقوس الخطر في جنيف

 

 

 


النهار: تسابق المجلس والحكومة: التسوية ام الاشتباك؟

 

 

 


الجمهورية: لبنان بين نار الإعتداءات... والشعبويات
نتنياهو: الحرب مستمرة...

 

 

 

?l'orient le jour: Gaza : Biden va-t-il enfin stopper Netanyahu 

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