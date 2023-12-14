أسرار الصحف ليوم الخميس 14 كانون الأول 2023

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن ما صدر عن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وفق ثنائيّة الانفتاح على البحث بأيّ مبادرات لوقف الحرب وترتيب السلطة في الضفة وغزة من جهة واستحالة تجاوز حماس في أيّ ترتيبات من جهة أخرى يشكّل جواباً واقعياً على المرحلة المقبلة التي سوف تلي إعلان وقف الحرب مهما تأخّر، حيث بات أكيداً أن حماس تحتفظ بقوّتها فلا قدرة لأحد على تجاوزها لأنها قادرة على التعطيل ولا ذريعة لتجاوزها لأنها منفتحة على المبادرات.



خفايا

قال مصدر نيابي إن المواقف المبدئيّة القابلة للتأويل للأطراف المعنيّة بالتمديد لقائد الجيش عبر تشريع برلمانيّ أو الذهاب إلى تأجيل تسريحه بقرار من مجلس الوزراء في ظلّ عزم التيار الوطني الحرّ على الطعن بكليهما لم تتحوّل إلى مواقف سياسيّة نهائيّة، والأغلبيّة النيابيّة منفتحة على الخيارين والتداول بين رئيسَيْ المجلس والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي سوف يُخرج الدخان الأبيض صباح الجمعة، رغم كثرة التكهّنات الأقرب للرغبات من الوقائع.





اللواء: أسرار

لغز

توقع سياسي مخضرم أن تسلك محاولات التمديد لقائد الجيش المسار الذي سلكته محاولة التمديد لمسؤول أمني سابق !



غمز

تراجعت ساعات التغذية الكهربائية في بعض المناطق بحجة تقنين إستهلاك الفيول في محطات الإنتاج بعد تعثر مناقصة شراء باخرة فيول الشهر الماضي، وتأخر وصول الشحنة العراقية!



همس

جمعت مائدة غداء في مطعم أحد الفنادق بين وزير العدل هنري خوري والسفيرة الأميركية وسفير دولة قطر وشخصيات سياسية معنية بالطبخة الرئاسية!



نداء الوطن: خفايا

يبدو أنّ السلطات القضائية حريصة على سلامة المعلومات أكثر من حرصها على سلامة المؤسسات، اذ تبيّن أنّ شركة تاتش قامت بتوقيف موظفة عن العمل بعد صدور قرار اتهامي بحقها بتهمة تسريب معلومات في ملف الـA2P، إثر شكوى تقدم بها رئيس مجلس إدارة الشركة سالم عيتاني أمام المدعي العام المالي.

يلاحظ أنّ دائرة الاشتباك على الجبهة الجنوبية قد توسّعت، إذ أنّ اسرائيل قصفت أهدافاً وصلت إلى عمق يتراوح بين 20 و35 كيلومتراً، فيما يتردد أنّ «حزب الله» نفّذ عمليات قتالية في العمق لم يفصح لا هو ولا إسرائيل عن طبيعتها ونتائجها.

يتردد أنّ جهات غربية تبلّغت أنّ «حزب الله» يمتلك أوراقاً أساسية قد يلجأ إلى استخدامها وهي لن تصيب اسرائيل فقط انما الغرب الأوروبي وهي حرب منصات الغاز والنفط، وفي طليعة بنك أهدافه كل المنصات على طول الشاطئ الإسرئيلي.