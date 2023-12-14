مصادر نيابية: مشاركة "القوات" في الجلسة التشريعية فقط لتحقيق مآرب سياسية ونكايات شخصية وتلبية لمطالب خارجية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتوقف مصادر نيابية معارضة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون عند «مشاركة قوى المعارضة في الجلسة لا سيما القوات اللبنانية ما يخالف ويناقض مواقفها السابقة برفض التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية، ما يؤكد أن مشاركتها فقط لتحقيق مآرب سياسية ونكايات شخصية، وتلبية لمطالب خارجية».



وفي السياق، اعتبر اللواء عباس إبراهيم في تصريح له على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن «المدة المتداولة عن تأجيل تسريح قائد الجيش 6 أشهر هي فترة تلبية شروط وضغوط، وليست المهلة الزمنيّة التي تؤمن حقيقةً استقرار عمل المؤسسة وقيادتها».