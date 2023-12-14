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الأنباء الكويتية: الصراع في شأن قضية التمديد لقائد الجيش مرشح للتمدد إلى الشارع

14
DECEMBER
2023
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الأنباء الكويتية: الصراع السياسي حول قضية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون بلغ أشده بين «المعارضة» التي ترى التمديد الفرصة الأخيرة قبل امتداد الشغور إلى قيادة الجيش، بعد رئاسة الجمهورية، وبين «الممانعة» التي ترى عرقلة التمديد قطعا لطريق قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية.

 

وهذا الصراع مرشح للتمدد إلى الشارع، وفق معلومات المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، في حال تجاوز مجلس النواب، في جلسته التشريعية المقررة اليوم، هذا الملف وتركه على عهدة الحكومة التي ستجتمع صباح غد الجمعة وعلى جدول أعمالها 24 ملفا ومن بينها البند 23 الذي يتناول شؤون ضباط الجيش والقوى الأمنية وترقياتهم، وليس واضحا ما إذا كان التمديد للقائد ضمن هذا البند أم سيطرح من خارج الجدول ولستة أشهر بدلا من سنة، كما في المقترحات المعجلة المكررة المطروحة أمام مجلس النواب.

 

لكن «المعارضة» التي تضم 31 نائبا اعتبرت ان في الأمر مكيدة لإخراج العماد عون من المسار المفضي إلى رئاسة الجمهورية، ولذلك باشرت الإعداد لوقفة اعتراضية شعبية ضد جلسة مجلس الوزراء الجمعة إصرارا على أفضلية بت الأمر في مجلس النواب.

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