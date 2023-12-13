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المقاومة في لبنان تفرض حزاماً نارياً.. وتخلي مستوطنات لم تتهجّر منذ 1948

13
DECEMBER
2023
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أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع إسرائيلية عدّة عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

وفي التفاصيل، أصدرت المقاومة بيانات عدّة، وقالت إنّ مقاتليها استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "الضهيرة" (قبالة علما الشعب) ‏بالأسلحة المناسبة. واستهدفت أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع "المنارة" الإسرائيلي، قبالة حولا وميس الجبل اللبنانيتين. 

وعند الساعة 02:12‌ من بعد ظهر اليوم، تم استهداف "الموقع البحري" في رأس الناقورة بالأسلحة المناسبة، وجرى إصابته بشكلٍ مُباشرة.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف ثكنة "شوميرا" (في بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‌ ‌، وأصابتها بشكلٍ مُباشر. وعند الساعة ‌01:50‌ من ظهر ‌اليوم، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية موقع "راميا"، قبالة بلدة رامية، بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابته إصابة مباشرة.

وأعلنت المقاومة استهداف موقع "المالكية" الإسرائيلي، قبالة بلدة عيترون، بصاروخ من نوع "بركان" وأصابته إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد المواقع الإسرائيلية وحشود الجنود على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة، محقّقةً خسائر فادحة في صفوف الاحتلال، دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، وردّاً على اعتداءات الاحتلال على البلدات اللبنانية الجنوبية.

من ناحيته، قال مراسل الميادين في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، إنّ المقاومة استهدفت موقع "الضهيرة" الإسرائيلي (قبالة علما الشعب).

وبهذه العمليات تكون المقاومة قد فرضت حزاماً نارياً، من رأس الناقوة إلى كفرشوبا، متسببةً بإخلاء المستوطنات عند الحدود الشمالية مع لبنان، لم يجرِ إخلاؤها منذ العام 1948، أي منذ تأسيس كيان الاحتلال على أرض فلسطين المحتلّة. 

وأضاف مراسلنا أنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف أطراف عدّة قرى حدودية في لبنان وهي: عيترون، محيبيب، محيط الناقورة، بلدة البستان، محيط عيتا الشعب، كفرشوبا، الخيام. 

كما أضاف أنّ مُسيّرة إسرائيلية شنّت غاراتٍ عدّة على أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، مشيراً إلى أنّ طائرات الاحتلال استهدفت ليلاً منزلاً في كفركلا دون وقوع إصابات.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ صفّارات الإنذار دوّت في "روش هنكرا"، قبالة رأس الناقورة، في أقصى الجنوب من السهل الساحلي في جنوبي لبنان.

واليوم، زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، محمد علي بسام شيت "أمير" شهيداً على طريق القدس.

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