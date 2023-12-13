"مصرّون على التمديد لجوزيف عون"... جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش

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أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في ندوة صحافية، على "أهمية دور الجيش خاصة بعد 7 تشرين الأول"، لافتاً الى أننا "نستغرب لماذا البعض يريد تغيير قائد الجيش الآن ولا دولة تغير قائد جيشها في مثل هذه الأوقات".

ولفت جعجع، الى أن ""حكومة تصريف أعمال ودور الجيش محوري وحساس جداً، فلنتخيّل أن الأمن مضروب وسط الأزمة الاقتصادية مثل ما حصل في دول أميركا اللاتينية خلال الانقلابات".

ورأى أن "الأهمية في ملف قيادة الجيش تكمن في أن الجيش اللبناني ليس مؤسسة مثل غيرها فعلى الرغم من كل ما حصل في 17 تشرين قام بكل ما يلزم للمحافظة على الأمن".

واعتبر أن "محور الممانعة يعتمد على قمع الناس، ومثال على ذلك ما حصل في سوريا وإيران خلال الثورة، وكلنا نعلم ما حصل سابقاً خلال فترة الوصاية السورية في لبنان، وهذا المحور منذ ثورة الاستقلال في الـ2005 "ما شال عينه عن قيادة الجيش".