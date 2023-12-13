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يونيسف : الأزمات في لبنان لها وقعٌ "مدمّر" على الأطفال

13
DECEMBER
2023
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الأربعاء أن الأزمات المتفاقمة في لبنان لها تأثير "مدمّر" على الأطفال وتعليمهم، محذرة من ضغوط إضافية مع امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى البلاد.

     
وقالت المنظمة الأممية إن أكثر من ربع الأسر أي ما نسبته 26 في المئة التي استُطلعت آراؤها في تشرين الثاني الماضي أكدت عدم ذاب أطفالا الذن م في عمر الدراسة إلى المدرسة، وي نسبة ارتفعت عن آخر تقييم مماثل أجرته ونسف في نيسان2023 حين كانت 18 في المئة.
     
أما بالنسبة إلى اللاجئن السورن، فارتفعت النسبة إلى أكثر من النصف 52 في المئة، وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأبرز لذلك، بحسب التقم، "كمن في إرتفاع تكلفة المواد التعلمة".
     
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً متواصلاً باتت خلاله غالبية السكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات، ما انعكس بشدة أيضاً على اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
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