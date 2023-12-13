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هل تستمر الامطار غداً؟

13
DECEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة الى الإرتفاع بدءا من صباح يوم غد الأربعاء.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و 21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة مع احتمال أن تكون غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1900 متر. تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء، نحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 2000 متر.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
الجمعة:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بخاصة على الجبال وفي الداخل.
السبت:غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة واستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع مع انخفاض اضافي في نسبة الرطوبة.
-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 18 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و85 %
-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 6,34
-ساعة غروب الشمس: 16,30

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