حرفوش يعزف مقطوعته الموسيقية الجديدة تحت عنوان: "من انقذ حياةً واحدة ينقذ البشرية"

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عزف الرئيس الفخري لمنظمة الحوار والتنوع عمر حرفوش مقطوعته الموسيقية الجديدة التي ألفها خصيصاً لدعوة عالمية للسلام، كل السلام وفي اي مكان. وعنوانها : من انقذ حياةً واحدة، ينقذ البشرية،(Save one Life, you save the Humanity)

وهذه العبارة ذُكرت بالتوراة وفي القرآن الكريم : قوله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا سورة المائدة ٣٢

في الصالة الرئيسية للمفوضية الاوروبية، بامسية موسيقية قبل القمة الاوروبية التي سوف تجمع جميع رؤوساء اوروبا لاتخاذ قرارات مصيرية، قرأ المؤلف الموسيقي عمر حرفوش سورة المائدة ٣٢، "قوله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا"، على مسمع ومرئ مسؤولي أوروبا من من يملك قرار الحرب والسلم، وعلى رأسهم المفوض الاوروبي أوليفيه فارهيلي، والدهشة على وجوههم لسماعهم لاول مرة القرآن الكريم داخل مبنى المفوضية الاوروبية .

وطلب حرفوش منهم ان يعدوه أن ينقذ كل منهم حياة واحدة بعد سماع مؤلفاته من قسمين، القسم الاول يحكي عن الحياة السعيدة المليئة بالحياة والحب والعطف والتسامح. والثانية احكي عن الحزن والدمار والخوف وفقدان الامان والامل . وليكن لكل شخص وضميره القرار في أي عالم يريد العيش الاول ام الثاني .

وما ان انتهى الجزء الاول من المقطوعة حتى عمت الصالة بالتصفيق الحار والبرافو العالية.

ومع انتهاء الجزء الثاني وقف الحضور تصفيقاً وتقديراً وبعضهم بعيون تبكي .

كان نجاح باهر وعمت الطلبات على حرفوش وفرقته لعزف هذه المقطوعة بجميع مدن اوروبا، من سفراء اسبانيا والمجر وسلوفينيا والمانيا الخ.

ولكن الاهم هو دعوة ممثل الامم المتحدة حرفوش للعزف باي وقت يريد مقطوعته الجديدة بمبنى الامم المتحدة.

كانت الأوركسترا الخاصة بي مكونة من 15 موس من وبالاضافة الى عمر حرفوش على البيانو رافقته الاوكرانية آنا بوندارينكو على الكمان والاوركسترا من ١٥ عازف ومن جنسيات مختلفة: فرنسي، بلجيكي، سوري، أوكراني، ومقدوني.

وهذه هي المرة الاولى التي يُقام فيها حفل موسيقي كلاسيكي بمبنى رسمي للمفوضية الاوروبية في بروكسيل.