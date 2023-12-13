living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حرفوش يعزف مقطوعته الموسيقية الجديدة تحت عنوان: "من انقذ حياةً واحدة ينقذ البشرية"

13
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عزف الرئيس الفخري لمنظمة الحوار والتنوع عمر حرفوش مقطوعته الموسيقية الجديدة التي ألفها خصيصاً لدعوة عالمية للسلام، كل السلام وفي اي مكان. وعنوانها : من انقذ حياةً واحدة، ينقذ البشرية،(Save one Life, you save the Humanity)

وهذه العبارة ذُكرت بالتوراة وفي القرآن الكريم : قوله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا سورة المائدة ٣٢

في الصالة الرئيسية للمفوضية الاوروبية، بامسية موسيقية قبل القمة الاوروبية التي سوف تجمع جميع رؤوساء اوروبا لاتخاذ قرارات مصيرية، قرأ المؤلف الموسيقي عمر حرفوش سورة المائدة ٣٢، "قوله تعالى وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جميعا"، على مسمع ومرئ مسؤولي أوروبا من من يملك قرار الحرب والسلم، وعلى رأسهم المفوض الاوروبي أوليفيه فارهيلي، والدهشة على وجوههم لسماعهم لاول مرة القرآن الكريم داخل مبنى المفوضية الاوروبية .

وطلب حرفوش منهم ان يعدوه أن ينقذ كل منهم حياة واحدة بعد سماع مؤلفاته من قسمين، القسم الاول يحكي عن الحياة السعيدة المليئة بالحياة والحب والعطف والتسامح. والثانية احكي عن الحزن والدمار والخوف وفقدان الامان والامل . وليكن لكل شخص وضميره القرار في أي عالم يريد العيش الاول ام الثاني .

وما ان انتهى الجزء الاول من المقطوعة حتى عمت الصالة بالتصفيق الحار والبرافو العالية.

ومع انتهاء الجزء الثاني وقف الحضور تصفيقاً وتقديراً وبعضهم بعيون تبكي .

كان نجاح باهر وعمت الطلبات على حرفوش وفرقته لعزف هذه المقطوعة بجميع مدن اوروبا، من سفراء اسبانيا والمجر وسلوفينيا والمانيا الخ.

ولكن الاهم هو دعوة ممثل الامم المتحدة حرفوش للعزف باي وقت يريد مقطوعته الجديدة بمبنى الامم المتحدة.

كانت الأوركسترا الخاصة بي مكونة من 15 موس من وبالاضافة الى عمر حرفوش على البيانو رافقته الاوكرانية آنا بوندارينكو على الكمان والاوركسترا من ١٥ عازف ومن جنسيات مختلفة: فرنسي، بلجيكي، سوري، أوكراني، ومقدوني.

وهذه هي المرة الاولى التي يُقام فيها حفل موسيقي كلاسيكي بمبنى رسمي للمفوضية الاوروبية في بروكسيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   