احتفال ميلادي ولقاء على غداء‎ لهيئة كولكو اوتاوا في التيار

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بمناسبة الأعياد المجيدة أقامت هيئة كولكو أوتاوا في التيار الوطني الحر احتفال ولقاء على الغداء في مطعم Lebanese Palace

افتتح الحفل بالنشيدين الوطنيين الكندي واللبناني وبعد كلمة الترحيب من منسق هيئة اوتاوا السيد طوني عون

استهل اللقاء المنسق العام لكولكو كندا المهندس جهاد داود بكلمة معايدة للحاضرين وحضر الحفل عضو المجلس الوطني المهندس شربل مطر ، رئيسة لجنة شؤون المرأة في كندا السيدة نينا عنيد عارج ورئيسة لجنة المرأة في اوتاوا السيدة ميشلين الأبيض وعدد كبير من الملتزمين والمناصرين وعائلاتهم ، وتم توزيع الهدايا على الأطفال من قبل بابا نويل

كل عام وأنتم ولبناننا الحبيب بألف خير