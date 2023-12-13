بلال عبد الله: الأمور ضبابية... الملف الرئاسي دخل بقوة على موضوع قيادة الجيش

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله قال لـ«الجمهورية»: «ان الامور غير واضحة بعد ولا زالت ضبابية نظراً لضبابية مواقف بعض القوى السياسية. ولأن الملف الرئاسي دخل بقوة على موضوع قيادة الجيش، عدا عن مشكلة المسّ ببعض الصلاحيات».

واكد ان لا إمكانية قانونية لتسلّم الضابط الاكثر أقدمية منصب قيادة الجيش فهو أمر لم يحصل أصلاً، ورئيس الاركان ينوب عن القائد في حال حصول الشغور، لكن لم يتم تعيين رئيس للأركان او تأخير تسريح اللواء بوعرم قبل إحالته الى التقاعد او استدعائه من الاحتياط كما ينص القانون بسبب موقف وزير الدفاع ومَن يمثّله سياسياً».