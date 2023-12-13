الانباء الكويتية: "التيار" ليس وحده المعارض للتمديد لقائد الجيش

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الأنباء الكويتية: بعد الحديث عن صيغة حل وسط لإقرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي حددت يوم غد الخميس حتى بعد ظهر الجمعة، برزت مستجدات سياسية في أعقاب اجتماع هيئة مكتب المجلس امس الأول واجتماع اللجان النيابية أمس أعادت هذا الملف إلى نقطة البداية: التمديد شأن الحكومة أم مجلس النواب؟

وبدا من مجمل التسريبات والتصريحات ان «التيار الوطني الحر» ليس وحده المعارض للتمديد، وان هناك جهات أخرى ترفده بالدعم القانوني والدستوري من دون الظهور في صورة المعارضة.

ويشار الى ان التمديد لقائد الجيش عبر مجلس الوزراء ومن دون موافقة وزير الدفاع موريس سليم، سيعرض القرار للطعن أمام مجلس شورى الدولة،