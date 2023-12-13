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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 كانون الأول 2023

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الأخبار: أميركا تستفيق: كفانا جنوناً

مناورات تهدّد التمديد لقائد الجيش

 

 

 


نداء الوطن: "الحزب" لإخضاع آخر معاقل السيادة وتعطيل تنفيذ القرار 1701
ميقاتي "يتطوّع" لـ"كسر" بكركي: جلسة وزارية الجمعة "تفخّخ" التمديد

 

 

 


البناء: الجمعية العامة تصوّت: 153 مع و10 ضد و23 امتناع لصالح وقف النار في غزة / بايدن يرفع الغطاء عن نتنياهو وحربه: «إسرائيل» أصبحت عبئاً أخلاقياً على أميركا / حزب الله يحسم الجدل حول الـ 1701: سنواصل دعمنا لغزة حتى يتوقف العدوان /

 

 

 


اللواء: التمديد لعون إلى مجلس الوزراء.. وباسيل على سلاح الرفض
دائرة المواجهة تتوسع جنوباً.. وكولونا تمهّد الجمعة لتفقد ماكرون كتيبة بلاده

 

 

 


الجمهورية: كولونا الجمعة تمهّد لزيارة ماكرون
غزة..."الجحيم على الأرض"

 

 

 


النهار: "القوات" تتهيأ للتصعيد ضد "المخطط الانقلابي"... جنبلاط لـ"النهار": رئيس الأركان إذا تعذّر التمديد

 

 

 


?l'orient le jour: Affaire Joseph Aoun : à quoi jouent donc le tandem chiite et Mikati 

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