" ساعر ".. إلى البحر الأحمر!

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية البارجة "ساعر 6" أبحرت إلى البحر الأحمر للرد على "تهديدات الحوثيين ".



وقال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن سلاح البحرية أكمل عملية جعل السفن الحربية الحديثة الأربع من طراز "ساعر 6" عملياتية، مبيناً أنه لأول مرة سفينة صاروخية من هذا الطراز أبحرت إلى منطقة البحر الأحمر.



كما قال إن "السفن الصاروخية التابعة لسلاح البحرية تستمر في العمل في منطقة البحر الأحمر، حسب تقييم الوضع وكجزء من تعزيز المجهود الدفاعي."