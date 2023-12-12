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بالفيديو - تليتون "سطوح بيروت" 2023 : ضوّي قلبك لـَ ماريا عثمان

12
DECEMBER
2023
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ماريا عثمان

تبلغ من العمر 8 سنوات وهي من عكار، كانت من الحالات التي ساعدتها جمعية "سطوح بيروت" منذ العام الماضي، توفّي والدها بأزمة قلبية مفاجئة فور تبلّغه خبر إصابة ماريا بمرض السرطان في الجيوب الأنفية ما يمنعها من التنفّس بشكل طبيعي ضاغطاً على مجاري الهواء في الجهاز التنفسي. جدّها متقدم في السنّ ويعتني بها إلى جانب والدتها اليافعة. كانت ماريا قد شُفيت من السرطان ولكن المرض عاودها بسبب نقص الأدوية الأساسية، وعليها معاودة العلاج للمرة الثانية إنّما بدواء مختلف وأكثر كلفة، بينما ترزح العائلة تحت خط الفقر وتحتاج إلى ما يعادل 40.000 دولار في السنة

تجدون أدناه الرابط الخاص بحالة ماريا عثمان:

https://www.youtube.com/watch?v=yNc5-IzYRmw

ضوّي قلبك لـَ ماريا عثمان

بـِ تليتون "سطوح بيروت" 2023

بـِ 20 كانون الأول مباشرةً على شاشة الـ OTV

ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

 

لتبرّعاتكم الرجاء اتّباع تفاصيل التحويل الآتية:

BLOM BANK:

IBAN USD: LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615

swift: BLOMLBBX

Beneficiary: 3a Stouh Beirut

 

وعبر موقعنا الالكتروني www.stouhbeirut.org

أو عبر خدمة OMT لتحويل الأموال داخل لبنان (اسم المستلم: Stouh Beirut)

 

كما يمكنكم الاتصال خلال الحلقة على:

70-385311

70-385301

 

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