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"برأينا، هو خان الأمانة". باسيل بعد إجتماع المجلس السياسي: تأجيل التسريح لقائد الجيش يشوبه 5 مخالفات !

12
DECEMBER
2023
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اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الشهري للمجلس السياسي في "التيار"، في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، أن "التمديد لقائد الجيش حال غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق".

وأكد أن "موقف التيار مبدئي وثابت ولا علاقة له بالشخص"، وقال: "كيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟".

وأشار إلى أن "التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة، وأصبح عنوانا لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون"، وقال: "العماد جوزاف عون لا يستحقّ أن يمدد له. وبرأينا، فهو خان الأمانة. كما أنه عنوان لقلة الوفاء".

ورأى باسيل أن "أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لرياض سلامة والتمديد لقائد الجيش".

واشار الى ان "تأجيل التسريح لقائد الجيش يشوبه 5 مخالفات: اعلان حالة طوارئ وموافقة وزير الدفاع واقتراح من رئيس الحكومة على مجلس الوزراء وان يأخذ مجلس الوزراء قرارا بهذا الشأن، فيما القانون واضح لجهة ان هذا الامر هو من صلاحية وزير الدفاع".

ولفت الى ان "التعديل يأتي باقتراح من الحكومة وليس من اختصاص مجلس النواب، والطعن وارد في هذه الحالة امام المجلس الدستوري"

وقال: "أهمية التمديد انه كشف الاقنعة عن وجوه الافرقاء السياسيين، والتيار انتصر بمجرد خوضه المعركة لانها مبدئية وسيادية حتى لو فشلنا في وقف التمديد، ما يهمنا الجيش وحرصنا على الجيش، لا نقبل بان يكون الجيش حارسا للبحار لمنع النازحين السوريين من مغادرة لبنان".

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