لقاءات دبلوماسية أجراها باسيل في المقر العام للتيار!

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار السفير المصري الجديد علاء موسى، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه في لبنان. وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى الاوضاع المنطقة عموما، وحرب غزة وتداعياتها على لبنان خصوصا.

وتناول البحث الملفات الداخلية والدور الذي يمكن ان تلعبه مصر في هذا الاطار.

وفي سياق لقاءاته الديبلوماسية ايضا، استقبل باسيل السفيرة اليونانية الجديدة في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها في لبنان، وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة.

كذلك، التقى باسيل السفيرة الارجنتينية، وعرض معها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الاخيرة.