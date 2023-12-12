بيانٌ من "الخارجية الفرنسية" بعد التأكد أن استشهاد الصحافيين في الجنوب حصل جراء قذيفة اسرائيلية!

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دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إلى، "توضيح كل ملابسات الضربة التي أدّت إلى مقتل صحافي في وكالة رويترز وأصابة آخرين بينهم مصوران لوكالة "فرانس برس" في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول".



وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان الى، أن "تذكّر فرنسا بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وهو التزام دولي وأخلاقي يشمل حماية المدنيين لا سيّما الصحافيين الذين يجب أن يتمكنوا من مزاولة مهنتهم بحرية وأمان تامّ".



وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس ونشرت نتائجه الخميس، أنّ "الضربة نجمت عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية".