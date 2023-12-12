بعد سقوط صاروخ اعتراضي بمدرسة ياطر الرسمية.. الحلبي يطمئن!

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أجرى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي ، إتصالا هاتفيا بمديرة متوسطة ياطر الرسمية السيدة عناية سويدان ، واطمأن إلى سلامتها وسلامة الهيئة التعليمية والتلامذة ، بعدما سقط صاروخ اعتراضي في مدرسة ياطر الرسمية ، وأصاب سيارة مديرة المدرسة بعد نزولها منها بدقائق واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشاد الوزير الحلبي" بروح التضحية والصمود التي يتحلى بها جميع المعلمين والمعلمات ، وإصرارهم مع المديرة على الحضور يوميا إلى المدرسة والمحافظة عليها".

وأكد أنه "يعتز بأمثالهم وبرسالتهم السامية"، ودعاهم إلى" أخذ الحيطة والحذر ، ضمانا لسلامتهم وسلامة التلامذة".